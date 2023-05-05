У топі — кросовери: названо найпопулярніші автомобілі в Україні (фото)
У десятці лідерів на українському авторинку одразу 9 кросоверів. Найбільший попит мають бензинові моделі.
За квітень українці придбали 5160 нових легкових автомобілів і переважна більшість були кросоверами і позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У ТОП 10 моделей-лідерів українського авторинку – одразу 9 кросоверів і лише один седан Toyota Corolla. Перше місце зберігає Renault Duster із 508 проданими авто, а другу позицію повернула собі Toyota RAV4 (207 шт.).
Третьою стала Mazda CX-5 (177 авто). Також місце у десятці лідерів зберіг електрокросовер Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші авто в Україні за квітень 2023 року:
- Renault Duster — 508 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 207.
- Mazda CX-5 — 177.
- Toyota Corolla — 157.
- Nissan Qashqai — 153.
- Skoda Kodiaq – 146
- BMW X1 — 138.
- Hyundai Tucson — 130.
- Volkswagen ID.4 — 129.
- Suzuki S-Cross — 111.
Також наголошується, що майже половина авто були оснащені бензиновими двигунами.
Найпопулярніші авто за типом двигуна:
- бензинові авто – 48% (лідер – Renault Duster);
- дизельні авто – 24% (Renault Duster);
- гібриди – 18% (Toyota RAV4);
- електромобілі – (Volkswagen ID.4);
- авто з ГБО — 1% (Hyundai Tucson).
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