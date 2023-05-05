Заряджений спорткар BMW M4 кинув виклик Porsche 911 на прямій (відео)
Обидва автомобілі створені для гоночного треку, але цього разу їм довелося змагатися на прямій. Волога погода лише ускладнила завдання для задньопривідних автомобілів.
Блогери влаштували драг-рейсинг між зарядженим купе BMW M4 CSL та трековим суперкаром Porsche 911 GT3. Відео опублікували на YouTube каналі AutoTrader.
BMW M4 CSL є одним з найшвидших серійних автомобілів бренду в історії. Блогери вирішили з'ясувати, чи впорається він з культовим суперкаром Porsche 911 на прямій.
BMW M4 CSL оснащений 3,0-літровим турбованим шестициліндровим двигуном потужністю 550 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди.
Під капотом Porsche 911 GT3 встановлений 4,0-літровий атмосферний опозитний двигун потужністю 510 к.с. і 470 Нм крутного моменту. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди.
Всього було проведено 4 заїзди між BMW M4 CSL та Porsche 911 GT3. У той день була волога погода, тому задньопривідним автомобілям було не так вже й просто стартувати з місця.
Підсумковий рахунок становив 3:1 на користь Porsche 911 GT3. У BMW M4 CSL були проблеми з пробуксовкою, через що спорткар лише один раз зміг здобути перемогу.
Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між кросоверами Mazda CX-90, BMW X5 та Mercedes-Benz GLE.