Кузов пікап та механічна КПП: яким був перший електромобіль Skoda (фото)

Перший електрокар Skoda збудували на базі пікапа Favorit. Автомобіль обладнали 21-сильним мотором і свинцевими батареями, а його запас ходу становив 80 км.

Skoda почала активно розширювати свою електричну лінійку, але мало хто знає, що чеський автовиробник випускає електрокари вже понад 30 років. Перший електромобіль Skoda з'явився ще на початку 90-х, повідомляє Auto.cz.

Вантажопідйомність електрокара склала 350 кг Фото: auto.cz

Першим став електромобіль Skoda Elmo 1991 року. Для чеської компанії електрична техніка не була новинкою, адже вона не одне десятиліття випускала електровози та тролейбуси.

Частину авто поставили до Великобританії Фото: auto.cz

В основі авто лежить пікап Skoda Favorit. З нього зняли 1,3-літровий бензиновий двигун та встановили електромотор Skoda Elis Plzen потужністю 21 к. с. Примітно, що механічну коробку при цьому залишили. Максимальна швидкість становила 80 км/год, а вантажопідйомність – 350 кг.

Електромобіль Skoda оснащували 12-14 свинцевими акумуляторами загальною ємністю від 13,1 до 15,4 кВт∙год. Запас ходу становив від 60 до 80 км, а зарядити електрокар можна було за 10-12 годин.

Електрокар оснащений свинцевими акумуляторами Фото: auto.cz

Випустили щонайменше шість Skoda Elmo. Електрокари вирушили в різні міста Європи, причому більшість авто опинилися у Великій Британії (вони з правим розташуванням керма). Нині частина з них стали експонатами музеїв.

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