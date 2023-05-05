Незвичайний 76-річний Ford із дерева продали за ціною нового Гелендвагена (фото)

Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible з дерев'яними кузовними панелями — найрідкісніший і найдорожчий варіант знаменитої моделі. Салон кабріолету оброблений шкірою, а дах отримав електропривод.

У США на аукціоні Bonhams продали Ford V8 1947 року. За вінтажний кабріолет врятували 179 200 доларів — як за новий Гелендваген. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

Кузов Ford V8 оброблений деревом Фото: bonhams.com

Ford V8 — знаменита модель, що випускалася з 1932 по 1949 роки. Недорогий автомобіль із потужною вісімкою на капоті виявився вельми популярним – всього випустили понад 7,5 мільйонів автомобілів.

Втім, саме цей автомобіль набагато більш рідкісний. Усього випущено лише 2774 таких Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible, і вони дуже нестандартні.

Салон кабріолету обшили шкірою Фото: bonhams.com

Особливість авто — оздоблення боковин лакованих деревом. У 40-х роках таке рішення вважалося особливим шиком та збільшувало ціну авто на 15%. Кабріолет Ford V8 створили за вказівкою президента компанії Генрі Форда ІІ, і саме він став першим власником такого авто.

Автомобіль оснащений стандартним 3,9-літровим V8 потужністю 100 к. с. та 3-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість становить 150 км/год. Оснащення включає шкіряне оздоблення салону та електропривод тканинного даху.

Під капотом встановлений 4,2-літровий V8 Фото: bonhams.com

Саме цей кабріолет Ford V8 з 1957 року був частиною великої автоколекції в США. У 70-х роках він пройшов реставрацію і з того часу практично не виїжджав на дороги.

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