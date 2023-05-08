Mercedes, BMW та Maybach: які розкішні ретроавто їздили у Києві 70 років тому (відео)

На вулицях Києва свого часу можна було побачити дуже рідкісні та недешеві Maybach, Mercedes-Benz та Horch. Вартість деяких моделей наразі обчислюється мільйонами доларів.

У це важко повірити, але 50 років тому по дорогах Києва їздили дорогі та ексклюзивні іномарки преміум-класу. Нині такі авто коштують сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Про це розповіли на засіданні Історичного Автоклубу.

Імпорт авто в СРСР було фактично заборонено, але навіть у 70-х та 80-х роках на київських вулицях ще можна було зустріти трофейні автомобілі, конфісковані в Німеччині та потрапивши на територію України після Другої світової війни. Серед них були справжні раритети.

BMW

BMW 335 Фото: скріншот/YouTube

У столиці довгий час було зареєстровано розкішний седан BMW 335. Флагман німецької марки у 30-х роках був випущений тиражем у 415 екземплярів. З 90-сильною шісткою він розвивав 145 км/год. Зараз цей седан знаходиться у музеї BMW у Мюнхені.

Також у Києві був рідкісний кабріолет BMW 326 — він належав письменниці Ванді Василевській. Однак найбільше в столиці їздило BMW 321, адже підприємство з їхнього випуску опинилося в НДР і навіть постачало машини до СРСР.

Horch

Horch 853 Фото: скріншот/YouTube

У Києві було одразу кілька розкішних Horch моделей 850 та 930, проте найдорожчим та найексклюзивнішим був кабріолет Horch 853. На ньому їздив професор медицини Олексій Кримов — машину йому подарували за успішну операцію на хребті американського генерала Клея у Німеччині.

Усього зібрано 404 Horch 853. Кабріолет оснащували 5,0-літровою 120-сильною вісімкою і він розвивав 140 км/год.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 540K Фото: скріншот/YouTube

У Києві було безліч Mercedes-Benz, а найрозкішнішим із них був броньований Mercedes-Benz 770K з гаража Геббельса. Випущено лише 88 таких машин, із них бронювали лише 8. Цим 230-сильним лімузином довгий час користувався київський митрополит, а 1975 року дуже рідкісну машину списали та порізали на метал.

Не менш цінним вважається і Mercedes 540K — зараз такі авто коштують до 10 мільйонів доларів. Загалом зібрали 447 цих спорткарів, з них лише 25 — у такому кузові кабріолет. Саме ця машина належала королю Румунії Міхаю І. Родстер був одним із найшвидших авто свого часу. Він має 180-сильну компресорну вісімку і здатний розвинути 170 км/год.

Maybach

Maybach SW38 Фото: скріншот/YouTube

Кабріолет Maybach SW38 привіз до Києва отця Володимира Висоцького. Вона належала нацистському злочинцю Еберту, котрий займався пограбуванням антикваріату на окупованих територіях. Випущено 520 цих розкішних авто із шестициліндровим мотором потужністю 120 к. с. Спеціально для Еберта кабріолет доукомплектували рацією, кобурами для пістолетів та сейфом у багажнику. У 60-х радянський чиновник зміг вивезти машину до ФРН, де обміняв новий Mercedes.

Tatra

Tatra T87 Фото: скріншот/YouTube

Чеська компанія у 30-х випускала не лише вантажівки, а й дорогі легкові автомобілі. Їхня конструкція була дуже інноваційною. Так, у Tatra 87 був обтічний аеродинамічний кузов, а 75-сильний двигун V8 повітряного охолодження розмістили ззаду. У Києві було три такі автомобілі, причому один із них належав командиру партизанського з'єднання Сидору Ковпаку.

На одній з Tatra T87 їздив Сидір Ковпак Фото: скріншот/YouTube

Згодом таких авто ставало дедалі менше через відсутність запчастин до них. Крім того, починаючи з 80-х багато машин почали продавати іноземним колекціонерам.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні виявлено рідкісний спортивний седан BMW M5 E34 ручного складання.

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