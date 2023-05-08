Заряджають електромобілі в русі: у Швеції будуватимуть автомагістралі майбутнього (відео)

Європейський маршрут E20 із зарядкою для електромобілів є першою подібною автомагістраллю у світі. Наразі проєкт перебуває на стадії розробки.

У Швеції до 2025 року з'являться автомагістралі, де можна заряджати електромобілі. Це дозволить спростити експлуатацію електричних автомобілів. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Швеція працює над створенням амбітної автомагістралі, яка здатна заряджати електромобілі у русі. Дослідження показують, що ця технологія може скоротити розмір акумуляторів електрокарів на 70%.

Європейський маршрут E20 є першою подібною автомагістраллю у світі та може стати взірцем для інших країн. Наразі проєкт перебуває на стадії розробки.

Загалом у Швеції планують переобладнати близько 3000 км доріг для заряджання електромобілів. Успіх випробувань на маршруті E20 покаже, наскільки ця технологія є перспективною.

Зараз заряджання електромобіля відбувається двома способами. Перший варіант – за допомогою спеціальної установки на даху, що з'єднується з контактною мережею, як у тролейбусів чи трамваїв. Це підходить для заряджання електричних вантажівок.

Другий спосіб — індуктивна система зарядки, що використовує обладнання під дорогою, що передає електрику на котушку в електромобілі. Потім ця котушка заряджає акумулятор.

Перший публічний етап тестування технології відбудеться до 2025 року. Потім Швеція планує значно розширити сферу її застосування.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї показали концепт електричної вантажівки, яка може заряджатися від повітряних кабелів як тролейбус.