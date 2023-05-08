На європейський ринок вийшов іспанський електрокар за 13 600 євро з багатим оснащенням (фото)

Електромобіль Invicta Electric сягає всього 3,16 м-коду в довжину, але при цьому є чотиримісним. Його комплектація включає кондиціонер, великий тачскрин та камери кругового огляду.

Іспанська компанія Invicta Electric презентувала на автошоу у Барселоні компактний міський електромобіль Pony. Він надходить у продаж у Європі за ціною від 13595 євро, повідомляє сайт Motor.es.

Нова Invicta Pony така дешева тому, що створена на базі BAW Yuanbao від китайського концерну BAIC. Складання бюджетних електрокарів налагодили в Іспанії.

Електромобіль збудований на базі китайського BAW Yuanbao Фото: Motor.es

Електромобіль Invicta Pony – компактний двомісний хетчбек А-класу зі стриманим дизайном. Має короткий капот, високу віконну лінію і товсті вертикальні задні стійки даху.

Розміри Invicta Pony 2023:

довжина – 3162 мм;

ширина – 1498 мм;

висота – 1585 мм;

колісна база – 2050 мм.

Компактний електрокар є чотиримісним. На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї. Комплектація Invicta Pony досить багата з огляду на його ціну: ABS, кондиціонер, центральний замок, камери кругового огляду.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Motor.es

Іспанський електромобіль оснащений 27-сильним мотором та батареєю на 13,7 кВт∙год. Він розвиває 100 км/год і має запас ходу 170 км, а зарядка займає від 6 до 8 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що в Іспанії створили екологічно чистий електромобіль із льону та смоли.

Також ми писали, що General Motors презентували електропікап за 15 000 доларів.