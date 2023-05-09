Новий спортивний універсал Audi помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Універсал Audi A5 Avant стане спортивнішим наступником моделі A4. Усі його версії отримають гібридні установки.

У Німеччині помітили універсал Audi A5. Модель D-класу зараз проходить випробування та буде презентована до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Широкі грати радіатора поєднуються з розкосими фарами Фото: carscoops.com

Новий Audi A5 надійде у продаж із початку 2024 року. Він стане наступником не тільки нинішнього покоління моделі, а й Audi A4 і саме тому поряд з ліфтбеком Sportback з'явився і універсал Audi A5 Avant.

Новий Audi A5 Avant 2024 відрізняється елегантним обтічним дизайном. У зовнішньому вигляді переважають плавні форми, а заднє скло нахилено на великий кут і прикрите спойлером. Широка радіаторна решітка поєднується з розкосими фарами, а дверні ручки тепер втоплені в кузов.

Заднє скло нахилено на великий кут Фото: carscoops.com

На фото влучила заряджена версія Audi S5. Візуально вона відрізняється обважуванням та чотирма вихлопними трубами.

Новий Audi A5 збудують на платформі MLB Evo, як і нинішню модель. Ліфтбек та універсал оснащуватимуть бензиновими та руховими турбомоторами, доповненими 48-вільними "помірними" гібридними установками. Також варто очікувати появи гібрида, що підзаряджається, здатного проїхати близько 100 км на електротязі. Це буде останнє покоління моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

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