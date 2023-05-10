Volvo та Geely показали спортивний 350-сильний седан з повним приводом (фото)
Седан Lynk & Co 03++ здатний розганятися до 250 км/год та оснащений системою повного приводу. Зовні новинка відрізняється від стандартної версії спортивнішим дизайном.
У Китаї розсекретили заряджену версію седана Lynk&Co 03++. Модель отримала незвичайний дизайн та потужний двигун під капотом. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Lynk & Co спільний автомобільний бренд Geely та Volvo. Він випускає стильні автомобілі з багатим оснащенням та передовими технологіями.
Седан отримав фірмові ходові вогні та фари, вбудовані в решітку радіатора. Попереду також з'явився новий сплітер.
Позаду розмістили чотири вихлопні патрубки, спортивний дифузор і великий спойлер. Ліхтарі з'єднані в один блок.
Відрізнити заряджену версію можна за великими гальмівними супортами жовтого кольору. Крім цього, на решітці радіатора встановлено значок "350".
На седан встановлені чорні колісні диски особливого дизайну. Розмір коліс складає 245/35 R19.
Габарити Lynk & Co 03++:
- довжина — 4697 мм;
- ширина — 1843 мм;
- висота — 1456 мм;
- колісна база — 2730 мм.
Lynk & Co 03++ оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном JLH-4G20TDC потужністю 349 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса завдяки системі повного приводу. Максимальна швидкість становить 250 км/год.
Вартість Lynk&Co 03++ не розкривається. Модель має дебютувати на китайському ринку вже найближчими місяцями. Через деякий час седан запропонують у Європі.
Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї представили новий заряджений седан Lynk&Co 03 TCR.