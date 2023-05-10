Популярний в Україні електромобіль Volkswagen відкликають через небезпечний дефект

Бічні двері деяких Volkswagen ID.4 можуть самостійно відчинятися на низьких швидкостях. Під відклик потрапили автомобілі, випущені для ринку США.

Volkswagen відкликає 35 325 електрокросоверів ID.4 через раптове відкриття бічних дверей на низьких швидкостях. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США заявили, що Volkswagen ID.4, які були побудовані в німецькому місті Цвіккау, мають проблеми з конструкцією бічних дверей. Таку проблему мають автомобілі для ринку США, вироблені з грудня 2020 по грудень 2022 року.

Volkswagen вже відкликав автомобілі з дефектом. Вони були оснащені ручками, які не відповідають заводським специфікаціям щодо захисту від проникнення води. Через попадання на них вологи двері могли відпиратися прямо на ходу.

Проблема спостерігається під час руху на швидкості до 15 км/год. Несправні ручки дверей були виготовлені чеським постачальником WITTE Automotive.

Усі ремонтні роботи будуть проведені коштом виробника. Усі власники Volkswagen ID.4, які виявили схожий дефект, можуть звернутися до представників бренду.

Раніше Фокус розповів, що Volkswagen випустить сімейний електрокар ID.7 із запасом ходу 700 км.