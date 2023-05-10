Ціна 36 000 євро та великий багажник: представлено найдешевший електрокар Mercedes (фото)

Новий Mercedes eCitan оснащений 122-сильним мотором, а його запас ходу становить 284 км. Фургон запропонований у двох варіантах за довжиною.

У Німеччині презентували електромобіль Mercedes-Benz eCitan. Першим на ринок вийде фургон, а потім з'явиться і пасажирська версія. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes.

Запас ходу електрокара складає 284 км Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes eCitan є більш доступною та спрощеною версією моделі EQT, яка, у свою чергу, створена на базі Renault Kangoo E-Tech. Це найдешевший електромобіль Mercedes – його стартова ціна становитиме 36 000 євро.

Вантажопідйомність фургона складає 485-722 кг Фото: Mercedes-Benz

Електрокар Mercedes eCitan оснащений мотором на 122 к. с. та 245 Н∙м, а також батареєю ємністю 45 кВт∙год. Він розвиває 132 км/год, а запас ходу становить 284 км. Швидке заряджання електромобіля на 80% займає 38 хвилин.

Новий Mercedes eCitan запропонують у стандартній 4,5-метровій та подовженій 4,9-метровій версіях. Об'єм багажного відсіку складе 2,9 та 3,62 кубометра, відповідно, а вантажопідйомність фургона становитиме 485-722 кг, залежно від версії. Усередині можна перевозити предмети завдовжки до 3,41 м.

За доплату електрокару пропонують мультимедійну систему Фото: Mercedes-Benz

Базова комплектація Mercedes eCitan включає ESP та систему контролю втоми водія. Більш дорогий варіант Pro додає кондиціонер, електросклопідйомники та аудіосистему. Серед опцій є мультимедійна система, камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

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