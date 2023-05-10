Ціна 36 000 євро та великий багажник: представлено найдешевший електрокар Mercedes (фото)
Новий Mercedes eCitan оснащений 122-сильним мотором, а його запас ходу становить 284 км. Фургон запропонований у двох варіантах за довжиною.
У Німеччині презентували електромобіль Mercedes-Benz eCitan. Першим на ринок вийде фургон, а потім з'явиться і пасажирська версія. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes.
Новий Mercedes eCitan є більш доступною та спрощеною версією моделі EQT, яка, у свою чергу, створена на базі Renault Kangoo E-Tech. Це найдешевший електромобіль Mercedes – його стартова ціна становитиме 36 000 євро.
Електрокар Mercedes eCitan оснащений мотором на 122 к. с. та 245 Н∙м, а також батареєю ємністю 45 кВт∙год. Він розвиває 132 км/год, а запас ходу становить 284 км. Швидке заряджання електромобіля на 80% займає 38 хвилин.
Новий Mercedes eCitan запропонують у стандартній 4,5-метровій та подовженій 4,9-метровій версіях. Об'єм багажного відсіку складе 2,9 та 3,62 кубометра, відповідно, а вантажопідйомність фургона становитиме 485-722 кг, залежно від версії. Усередині можна перевозити предмети завдовжки до 3,41 м.
Базова комплектація Mercedes eCitan включає ESP та систему контролю втоми водія. Більш дорогий варіант Pro додає кондиціонер, електросклопідйомники та аудіосистему. Серед опцій є мультимедійна система, камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.
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