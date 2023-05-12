Нові Skoda Kodiaq і Superb показали на офіційних фото та відео

Skoda Superb та Kodiaq нового покоління дебютують до кінця 2023 року. Вони підростуть у розмірах та отримають гібридні версії.

Опубліковані офіційні фото та відео зі Skoda Kodiaq та Superb Combi нового покоління. Обидві моделі дебютують у другій половині цього року, а поки що проходять тести за полярним колом. Про це повідомляє офіційний сайт Skoda.

Skoda Superb Combi Фото: Skoda Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Нові Skoda Kodiaq і Superb закриті камуфляжною плівкою, проте деякі деталі їх зовнішності все ж таки можна розглянути. Вони зберігають знайомі силуети та гранений дизайн, але їм збільшили радіаторну решітку, а фари, навпаки, зробили тонше.

До речі, універсал Skoda Superb 2024 раніше випадково розсекретили на шпигунських знімках, а новий Skoda Kodiaq показали на неофіційних рендерах.

Обидві моделі збережуть платформу MQB Evo, але дещо підростуть у розмірах. Їх, як і раніше, будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями, але доповнять мотори 48-вільними "м'якими" гібридними установками. Також в лінійці з'являться гібриди Skoda, що підзаряджаються, із запасом ходу на електротязі до 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda готує бюджетний електрокросовер за 25 000 євро.

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