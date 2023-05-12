Маленька революція: культовий позашляховик Jeep Wrangler стане електромобілем

Бренд Jeep збирається випускати лише електромобілі з 2030 року. Згідно з планами компанії, культовий позашляховик Wrangler також буде переведений на електротягу.

Jeep збираються повністю перевести свій культовий позашляховик Wrangler на електротягу. Це може статися вже у 2027 році. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Нове покоління Jeep Wrangler було представлено у квітні 2023 року. Зараз модель можна купити тільки з ДВЗ або гібридною силовою установкою, але за кілька років з'явиться повністю електрична версія.

Jeep мають намір виробляти лише електромобілі з 2030 року. Вже зараз у Європі можна придбати електрокросовер Avenger, а з 2024 року будуть доступні моделі Wagoneer S та Recon.

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Голова Jeep Крістіан Меньє зазначив, що Wrangler є "обличчям" бренду. Він підтвердив, що нове покоління моделі буде не тільки повністю електричним, а й матиме кращі можливості на бездоріжжі.

Очікується, що електричний Jeep Wrangler отримає великий запас ходу та потужність понад 300 к.с. На вибір буде доступно відразу кілька версій з декількома електромоторами.

Новинка збереже знайомі риси дизайну. Тому чекати на революцію у зовнішності культової моделі не варто.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep представили сім нових позашляховиків на базі Wrangler.