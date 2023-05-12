Культовий спорткар Porsche 50-х відродили у новому форматі (фото)

Спорткар Carice TC2 своїм дизайном дуже нагадує класичний Porsche 356, проте є електромобілем. Він оснащений 54-сильним мотором і може проїхати 300 км без підзарядки.

Нідерландська компанія Carice Cars презентувала свою нову модель TC2. Спортивний родстер є сучасним клоном легендарного Porsche 356 Speedster 50-х років. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Електрокар важить лише 630 кг.

Porsche 356 – перша серійна модель німецької марки, тому не дивно, що копіюють її численні компанії. Особливо популярний рідкісний кабріолет Speedster.

В обробці салону використано шкіру та полірований алюміній.

Втім, Carice TC2 виділяється на тлі таких авто, адже є електричним. На задній осі встановлений 54-сильний двигун — спорткару вагою всього 630 кг цього цілком достатньо. Акумуляторна батарея ємністю 31,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 300 км.

Візуально Carice TC2 повторює Porsche 356 Speedster — має характерний силует, невелике лобове скло і фірмові круглі фари.

Запас ходу електрокара складає 300 км

Салон Carice TC2 також виконаний у ретро-стилі і вийшов набагато розкішнішим, ніж у оригіналу. Його обробили шкірою та полірованим алюмінієм, а обід керма прикрасили деревом. Клон Porsche 356 коштуватиме близько 30 000 євро.

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