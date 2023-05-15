Легенда повертається: представлено нову AC Cobra (фото)

Нова AC Cobra GT Roadster зберігає класичний дизайн, але стала більшою і виконана з карбону. Топова версія отримала 663-сильний V8.

У Великій Британії відродили знаменитий спорткар AC Cobra. Друге покоління культової моделі вже надійшло у продаж за ціною від 285 000 фунтів стерлінгів ($355 000). Про це повідомляє офіційний сайт AC Cars.

Кузов спорткара виконаний з карбону

Нова AC Cobra GT Roadster виглядає знайомо і не надто змінилася порівняно з легендарною моделлю 60-х. У неї довгий капот, широка радіаторна решітка, круглі фари і закруглена задня частина.

Водночас у авто сучасна діодна оптика. Але головне, що AC Cobra 2023 істотно підросла в розмірах — сягає 4225 мм завдовжки і 1980 мм завширшки при колісній базі 2570 мм. Маса збільшилася до 1400 кг, навіть попри карбоновий кузов.

AC Cobra комплектують двигунами V8 від Ford

Нова AC Cobra GT Roadster поважчала не лише через великі розміри. У салоні з'явилося шкіряне оздоблення, а оснащення поповнили кондиціонер, електросклопідйомники та мультимедійна система з тачскрином.

Як і раніше, Cobra оснащуватимуть двигунами V8 Ford. 5,0-літровий атмосферний двигун розвиває 460 к. с., а компресорна версія – 663 к. с.Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 278 км/год. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна та 10-ступінчаста автоматична КПП.

У салоні з'явився тачскрін мультимедіа

Щороку випускатимуть по 250 AC Cobra GT Roadster. Спорткар вже розкупили на рік уперед.

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