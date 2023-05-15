RAV4 у мініатюрі: Toyota показала дешевий і компактний кросовер (фото)

Нова Toyota Yaris Cross вирізняється рубаним дизайном на кшталт старшої RAV4. Кросовер запропонують у бензиновій і гібридній версіях.

В Індонезії представлено нову Toyota Yaris Cross. Компактний міський кросовер надійде в продаж до кінця року. Перші подробиці моделі розповіли у відео на YouТube-каналі Toyota Indonesia.

Нова Toyota Yaris Cross не змінить модель першого покоління, а випускатиметься паралельно з нею. Кросовер призначений, у першу чергу, для країн, що розвиваються, і буде дещо дорожчим, ніж компактна Toyota Raize (її ціна стартує з $15 500).

Кросовер буде доступний у бензиновій і гібридній версіях Фото: скриншот / YouTube

Кросовер Toyota своїм рубаним дизайном дуже нагадує зменшений у розмірах RAV4 або Highlander. Має високий капот і виражені розширені колісні арки. Величезна решітка радіатора поєднується з розкосими фарами. Авто дещо більше за європейську тезку.

Габарити Toyota Yaris Cross 2023:

довжина — 4310 мм;

ширина — 1770 мм;

висота — 1615 мм;

колісна база — 2620 мм.

Дорожчі версії моделі отримали цифрову панель приладів Фото: скриншот / YouTube

У салоні також проглядається схожість із Toyota RAV4. Дорожчі версії кросовера отримали цифрову панель приладів і 10,1-дюймовий тачскрин.

Топова комплектація Toyota Yaris Cross 2023 також включає безключовий доступ, клімат-контроль, панорамний дах, електропривод дверей багажника, бездротову зарядку для смартфонів. Також передбачені системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон.

Кросовер Toyota запропонують із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 105 к. с. і 110-сильною гібридною установкою. Можна вибрати 5-ступінчасту КПП або варіатор. Привід у авто тільки передній, зате в нього високий кліренс — 260 мм.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електрокросовер Toyota bZ4X, який став "зеленою" альтернативою RAV4.

Також ми писали, що в Києві помітили найновіший позашляховик Toyota Sequoia 2023.