Розкішний салон та понад 600 сил: представлений найпотужніший Range Rover в історії (фото)

Range Rover отримав новий 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 615 к. с. Двигун встановлюють виключно на топову версію SV.

Лінійку Range Rover 2024 поповнить нова заряджена версія. Позашляховик отримав відчутну надбавку у потужності. Про це повідомляє офіційний сайт Land Rover.

У салоні покращено мультимедійну систему Фото: Land Rover

Топовий Range Rover оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо BMW, доповненим 48-вольтною гібридною установкою. Віддача складає 615 к. с. та 750 Нм – це найпотужніший Range Rover в історії. Динамічні характеристики ще розкриті, але відомо, що розгін до 100 км/год займає не більше 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/ч.

Новий двигун доступний тільки для найдорожчого Range Rover SV. Вона відрізняється 23-дюймовими дисками та більш розкішним внутрішнім оздобленням. Нова програма персоналізації SV Bespoke пропонує вибрати з 230 колірних схем забарвлення кузова та 391 варіанти обробки салону. Доступні навіть логотипи Range Rover із 24-каратного золота.

Програма SV Bespoke дозволяє вибрати з 391 варіанта оздоблення салону Фото: Land Rover

Новою версією зміни не обмежились. Усі Range Rover 2024 отримали вдосконалену мультимедійну систему. Крім того, гібриди Range Rover, що заряджаються, стали потужнішими — їх віддачу підняли до 460 і 550 к. с. Більш потужний варіант розганяється до 100 км/год за 4,8 секунди і може проїхати до 120 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover кардинально змінить свою стратегію і продаватиме авто під трьома окремими брендами.

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