Subaru готують три нові електромобілі: перші подробиці

Subaru хочуть збільшити виробництво електричних моделей до 400 000 одиниць на рік. У межах цієї стратегії до 2026 року будуть розроблені три нові електрокросовери.

Subaru готують три нові електромобілі, які дебютують до 2026 року. Бренд планує збільшити виробництво електричних моделей. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

Зараз Subaru пропонують лише один електромобіль – кросовер Solterra. Він базується на моделі Toyota bZ4X і не став новим бестселером бренду.

У Subaru заявили, що до 2026 року з'являться три нові електрокросовери. Також бренд хоче збільшити виробництво електричних моделей до 400 000 одиниць на рік.

Нові моделі також будуть засновані на електрокарах Toyota. Пізніше бренд планує випускати оригінальні електромобілі на власній платформі.

Виробництво електромобілів Subaru розпочнеться у японській Ядзімі у 2025 році. Це дасть бренду гнучкість для випуску нових автомобілів.

З 2028 року Subaru хочуть досягти випуску до 400 000 електромобілів на рік. Для цього нові електричні моделі випускатимуть одразу на кількох заводах.

Раніше Фокус писав, що найдешевший кросовер Subaru Crosstrek 2023 року отримав позашляхову модифікацію Wilderness.