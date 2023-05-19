Культовий спорткар Nissan з фільму "Форсаж" пішов з молотка за рекордні $1,3 млн (фото)

Nissan Skyline GT-R із фільму "Форсаж 4" встановив новий рекорд для моделі, проданої на відкритому аукціоні. Спорткар відрізняється ексклюзивним обважуванням та доопрацьованим 550-сильним двигуном.

На аукціоні Bonhams продали спорткар Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 року випуску, яким керував нині покійний актор Пол Вокер у фільмі "Форсаж 4". Про це повідомили на сайті Carscoops.

Nissan Skyline GT-R пішов з молотка за рекордні 1,357 мільйона доларів. Це неочікувано, оскільки цей автомобіль не є рідкісною модифікацією та був доопрацьований ательє Kaizo Industries спеціально для фільму.

Nissan Skyline GT-R має відмінний стан Фото: bonhams.com

За чутками, студія Universal перед зйомками "Форсажу 4" дозволила Полу Вокеру модифікувати Nissan Skyline GT-R так, як він вважав за потрібне. Він вирішив додати спорткару інтеркулер Turbonetics, гальма Rotora та вихлопну систему Nismo NE-1.

В інтер'єрі також є кілька модифікацій Фото: bonhams.com

Під капотом спорткара розташований 2,6-літровий турбований двигун RB26DETT, який після доробок видає 550 к.с. потужності. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 4 секунди.

Після зйомок фільму "Форсаж 4" автомобіль було конфісковано урядом США. Після цього авто експортували до Німеччини, де воно зберігалося багато років.

Раніше Фокус писав, що США на аукціон виставили Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) 1999 року випуску.