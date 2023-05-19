Експерти розвіяли найпопулярніші міфи про електромобілі
З кожним роком електромобілі стають все більш технологічними та досконалими. Навіть зараз електрокари становлять серйозну конкуренцію для автомобілів з ДВЗ.
Експерти назвали найпопулярніші міфи про електромобілі та розповіли, чому варто перестати вірити в них. Про це повідомили на сайті Insider.
Більшість автолюбителів не готові пересідати на електромобілі, оскільки вважають їх незавершеним типом авто. Проте ці автомобілі мають безліч переваг.
Найпопулярніші міфи про електромобілі:
Міф 1 — всі електромобілі дорогі
Середня вартість електромобілів дійсно вища за традиційні автомобілі з ДВЗ. Причина полягає в обмеженій кількості моделей. Не всі автовиробники випускають електрокари.
Слід зазначити, що з часом з'являється все більше електричних моделей у бюджетному сегменті. Повний перехід деяких автовиробників на електромобілі також свідчить, що середня вартість таких авто скоро знизиться.
Також варто враховувати податкові пільги у багатьох країнах світу. Вони дозволяють сильно заощадити на купівлі нових та вживаних електромобілів.
Міф 2 — в електромобілів малий запас ходу
Більшість автомобілістів вважають, що їм потрібний автомобіль з великим запасом ходу. Саме тому потенційних покупців відлякують моделі, здатні проїхати лише близько 400 км на одному заряді.
Дослідження показали, що у середньому водії щодня проїжджають близько 160 км. Лише зрідка вони вирушають у далекі поїздки.
Кількість зарядних станцій у всьому світі значно зростає. Тому навіть у довгій поїздці ризик залишитися віч-на-віч з розрядженим електромобілем досить низький. Для повсякденних поїздок багатьом людям буде достатньо й домашньої зарядної станції.
Міф 3 — зарядка електромобіля займає занадто багато часу
Зарядка електромобілів дійсно займає більше часу, ніж заправлення автомобіля паливом. Проте це не так довго, як може здатися, на перший погляд.
Варто враховувати, що існують зарядні станції з підтримкою швидкої зарядки. Вони дозволяють повністю зарядити електромобіль лише за кілька годин.
Міф 4 — електромобілі важко знайти у продажу
Кількість електромобілів на ринку все ще значно менша, ніж традиційних автомобілів. Попри це знайти відповідний електрокар у продажу не важко.
Автосалони активніше отримують нові електричні моделі. Більше не потрібно чекати на новий електромобіль кілька місяців, перш ніж він з'явиться, як це було кілька років тому.
Міф 5 — електромобілі повільні
Електромобілі важать набагато більше, ніж бензинові та дизельні автомобілі через акумуляторні батареї. Проте це компенсується високою віддачею силової установки.
Сучасні електромобілі в середньому потужніші за своїх конкурентів з ДВЗ. Навіть бюджетні моделі можуть запропонувати гідний рівень розгону з місця.
Міф 6 — електромобілі завдають навколишньому середовищу такої ж шкоди, як і авто з ДВЗ
Очевидна перевага електромобілів — вони не виділяють вихлопні гази під час експлуатації. Виробництво таких автомобілів уже викликає більше запитань.
Насправді виробництво електромобілів завдає шкоди довкіллю, оскільки акумуляторні батареї виготовляються з неекологічних матеріалів. Агентство з охорони навколишнього середовища заявляє, що якщо порівнювати повний цикл збірки електрокара та авто з ДВЗ, то різниця зводиться до мінімуму.
Протягом усього терміну служби загальні викиди від виробництва, зарядки та експлуатації електромобіля нижчі, ніж викиди, пов'язані з авто з ДВЗ. Також автовиробники поступово покращують процес виробництва електрокарів, роблячи його екологічнішим.
Міф 7 — важко знайти відповідний електромобіль
Більшість автовиробників пропонують велику кількість повністю електричних моделей на вибір. Зараз навіть можна знайти електричні пікапи чи суперкари на електротязі.
Одним з найпопулярніших типів електрокарів є кросовери та хетчбеки. Серед них є безліч моделей, які сильно відрізняються одна від одної.
Міф 8 — електромобілі важко ремонтувати
Дослідження показали, що електромобілі виходять з ладу набагато рідше, ніж автомобілі з ДВЗ. У цьому досягнення меншої кількості механічних деталей.
Найчастіші поломки електромобілів пов'язані з акумуляторними батареями. Проте ця проблема вирішується заміною.
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