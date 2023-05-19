Експерти розвіяли найпопулярніші міфи про електромобілі

З кожним роком електромобілі стають все більш технологічними та досконалими. Навіть зараз електрокари становлять серйозну конкуренцію для автомобілів з ДВЗ.

Експерти назвали найпопулярніші міфи про електромобілі та розповіли, чому варто перестати вірити в них. Про це повідомили на сайті Insider.

Більшість автолюбителів не готові пересідати на електромобілі, оскільки вважають їх незавершеним типом авто. Проте ці автомобілі мають безліч переваг.

Найпопулярніші міфи про електромобілі:

Міф 1 — всі електромобілі дорогі

Lucid і Tesla пропонують дорогі електромобілі, але інші виробники мають безліч бюджетних моделей Фото: Lucid Motors

Середня вартість електромобілів дійсно вища за традиційні автомобілі з ДВЗ. Причина полягає в обмеженій кількості моделей. Не всі автовиробники випускають електрокари.

Слід зазначити, що з часом з'являється все більше електричних моделей у бюджетному сегменті. Повний перехід деяких автовиробників на електромобілі також свідчить, що середня вартість таких авто скоро знизиться.

Також варто враховувати податкові пільги у багатьох країнах світу. Вони дозволяють сильно заощадити на купівлі нових та вживаних електромобілів.

Міф 2 — в електромобілів малий запас ходу

Nissan Leaf першого покоління мав невеликий запас ходу Фото: Nissan

Більшість автомобілістів вважають, що їм потрібний автомобіль з великим запасом ходу. Саме тому потенційних покупців відлякують моделі, здатні проїхати лише близько 400 км на одному заряді.

Дослідження показали, що у середньому водії щодня проїжджають близько 160 км. Лише зрідка вони вирушають у далекі поїздки.

Кількість зарядних станцій у всьому світі значно зростає. Тому навіть у довгій поїздці ризик залишитися віч-на-віч з розрядженим електромобілем досить низький. Для повсякденних поїздок багатьом людям буде достатньо й домашньої зарядної станції.

Міф 3 — зарядка електромобіля займає занадто багато часу

Зарядні станції Tesla Supercharger здатні повністю зарядити електромобіль за кілька годин Фото: Pixabay

Зарядка електромобілів дійсно займає більше часу, ніж заправлення автомобіля паливом. Проте це не так довго, як може здатися, на перший погляд.

Варто враховувати, що існують зарядні станції з підтримкою швидкої зарядки. Вони дозволяють повністю зарядити електромобіль лише за кілька годин.

Міф 4 — електромобілі важко знайти у продажу

Автосалони активніше отримують нові електричні моделі. Фото: Tesla

Кількість електромобілів на ринку все ще значно менша, ніж традиційних автомобілів. Попри це знайти відповідний електрокар у продажу не важко.

Автосалони активніше отримують нові електричні моделі. Більше не потрібно чекати на новий електромобіль кілька місяців, перш ніж він з'явиться, як це було кілька років тому.

Міф 5 — електромобілі повільні

Tesla Model S Plaid здатний розганятися до сотні лише за 2,1 секунди Фото: Tesla

Електромобілі важать набагато більше, ніж бензинові та дизельні автомобілі через акумуляторні батареї. Проте це компенсується високою віддачею силової установки.

Сучасні електромобілі в середньому потужніші за своїх конкурентів з ДВЗ. Навіть бюджетні моделі можуть запропонувати гідний рівень розгону з місця.

Міф 6 — електромобілі завдають навколишньому середовищу такої ж шкоди, як і авто з ДВЗ

Автовиробники поступово покращують процес виробництва електрокарів Фото: Tesla

Очевидна перевага електромобілів — вони не виділяють вихлопні гази під час експлуатації. Виробництво таких автомобілів уже викликає більше запитань.

Насправді виробництво електромобілів завдає шкоди довкіллю, оскільки акумуляторні батареї виготовляються з неекологічних матеріалів. Агентство з охорони навколишнього середовища заявляє, що якщо порівнювати повний цикл збірки електрокара та авто з ДВЗ, то різниця зводиться до мінімуму.

Протягом усього терміну служби загальні викиди від виробництва, зарядки та експлуатації електромобіля нижчі, ніж викиди, пов'язані з авто з ДВЗ. Також автовиробники поступово покращують процес виробництва електрокарів, роблячи його екологічнішим.

Міф 7 — важко знайти відповідний електромобіль

Ford F-150 Lightning чудово справляється з перевезенням габаритних речей Фото: Ford

Більшість автовиробників пропонують велику кількість повністю електричних моделей на вибір. Зараз навіть можна знайти електричні пікапи чи суперкари на електротязі.

Одним з найпопулярніших типів електрокарів є кросовери та хетчбеки. Серед них є безліч моделей, які сильно відрізняються одна від одної.

Міф 8 — електромобілі важко ремонтувати

Акумуляторні батареї є однією з найдорожчих запчастин електромобілів Фото: Stellantis

Дослідження показали, що електромобілі виходять з ладу набагато рідше, ніж автомобілі з ДВЗ. У цьому досягнення меншої кількості механічних деталей.

Найчастіші поломки електромобілів пов'язані з акумуляторними батареями. Проте ця проблема вирішується заміною.

Раніше Фокус розповів, що у Швеції до 2025 року з'являться автомагістралі, на яких можна заряджати електромобілі.