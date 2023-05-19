Брутальний і дуже надійний: британці презентували електромобіль із ресурсом 50 років (фото)

Електромобіль Munro MK_1 Pick-Up виконаний з товстої сталі та отримав посилену підвіску. Пікап може перевозити понад тонну вантажу та розганяється до 100 км/год за 4,9 с.

Компанія Munro Vehicles із Шотландії презентувала свою другу модель. До електричного позашляховика Munro MK_1 приєднався рамний пікап. Про це повідомляється на сайті виробника.

Новий Munro MK_1 Pick-Up – електричний аналог класичних Land Rover Defender та Jeep Wrangler. Електрокар створювали, насамперед, для фермерів та гірничодобувної галузі. Розробники стверджують, що його ресурс становить 50 років.

Кузов пікапа виконаний зі сталі товщиною 5 мм.

Запорука довговічності – гранично проста та витривала конструкція авто. П'ятиметровий пікап відрізняється граненим дизайном, а його кузовні панелі виконані зі сталі товщиною 5 мм.

У салоні Munro MK_1 Pick-Up фактично відсутнє оздоблення, а панеллю приладів є невеликий дисплей. У кузові можна перевозити поклажу вагою до 1050 кг.

У салоні відсутня обробка

Британський електромобіль оснащений двома двигунами із сумарною віддачею 375 к. с. та 700 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди і може буксирувати 3,5-тонний причіп. Акумуляторна батарея на 82 кВтг забезпечує запас ходу 275 км.

Повний привід Munro MK_1 Pick-Up доповнений знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. У нього посилена підвіска, а високий кліренс 480 мм дозволяє форсувати броди глибиною 800 мм.

Виробництво електромобілів Munro MK_1 стартує до кінця року

Виробництво Munro MK_1 розпочнеться наприкінці цього року і на електрокари вже приймають замовлення. Ціна пікапа стартує з 49 9995 фунтів стерлінгів ($62 000).

Раніше Фокус розповідав, що надійний електрокар із ресурсом 50 років презентували і в Німеччині.

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