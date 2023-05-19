Брутальний і дуже надійний: британці презентували електромобіль із ресурсом 50 років (фото)
Електромобіль Munro MK_1 Pick-Up виконаний з товстої сталі та отримав посилену підвіску. Пікап може перевозити понад тонну вантажу та розганяється до 100 км/год за 4,9 с.
Компанія Munro Vehicles із Шотландії презентувала свою другу модель. До електричного позашляховика Munro MK_1 приєднався рамний пікап. Про це повідомляється на сайті виробника.
Новий Munro MK_1 Pick-Up – електричний аналог класичних Land Rover Defender та Jeep Wrangler. Електрокар створювали, насамперед, для фермерів та гірничодобувної галузі. Розробники стверджують, що його ресурс становить 50 років.
Запорука довговічності – гранично проста та витривала конструкція авто. П'ятиметровий пікап відрізняється граненим дизайном, а його кузовні панелі виконані зі сталі товщиною 5 мм.
У салоні Munro MK_1 Pick-Up фактично відсутнє оздоблення, а панеллю приладів є невеликий дисплей. У кузові можна перевозити поклажу вагою до 1050 кг.
Британський електромобіль оснащений двома двигунами із сумарною віддачею 375 к. с. та 700 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди і може буксирувати 3,5-тонний причіп. Акумуляторна батарея на 82 кВтг забезпечує запас ходу 275 км.
Повний привід Munro MK_1 Pick-Up доповнений знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. У нього посилена підвіска, а високий кліренс 480 мм дозволяє форсувати броди глибиною 800 мм.
Виробництво Munro MK_1 розпочнеться наприкінці цього року і на електрокари вже приймають замовлення. Ціна пікапа стартує з 49 9995 фунтів стерлінгів ($62 000).
Раніше Фокус розповідав, що надійний електрокар із ресурсом 50 років презентували і в Німеччині.
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