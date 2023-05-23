В Україні з'явився найновіший компактний кросовер Alfa Romeo (фото)

Кросовер Alfa Romeo Tonale – новий конкурент Audi Q3, BMW X2 та Mercedes GLA. Модель пропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю до 275 к. с.

На український ринок виходить нова Alfa Romeo Tonale. Перші кросовери починають з'являтися у нашій країні, повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Поки що кросовер Alfa Romeo Tonale в Україну завозять неофіційно. Частково цим обумовлена досить висока ціна моделі – приблизно від 60 000 доларів.

Кросовер доступний у версіях потужністю від 130 до 275 к. с. Фото: Stellantis

Нова Alfa Romeo Tonale – молодший брат моделі Stelvio, побудований на платформі Jeep Compass та Renegade. Компактний 4,5-метровий кросовер преміум-класу є конкурентом Audi Q3, BMW X2 та Mercedes GLA. Також у Tonale є більш доступний побратим із США Dodge Hornet.

Авто відрізняється оригінальним дизайном з довгим капотом, довгастими фарами та фірмовим "дзьобом" Alfa Romeo. У салоні ретро-стиль поєднується з віртуальним щитком приладів та великим тачскріном.

Ціна авто в Україні стартує приблизно із $60 000 Фото: Stellantis

Кросовер Alfa Romeo Tonale пропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (130 і 160 к. с.) і 2,0 л (256 к. с.), а також з 1,6-літровим 130-сильним турбодизелем і гібридною, що заряджається. установкою потужністю 275 к. с. Є версії з переднім та повним приводом. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 6,2 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Alfa Romeo готує ще компактніший кросовер, який кине виклик Nissan Juke і Volkswagen T-Cross.

Також ми писали, що в Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км.