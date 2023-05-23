У Києві помітили найдорожчий електрокросовер Mercedes із запасом ходу 600 км (фото)

Mercedes-Benz EQS SUV – флагманський електрокросовер у лінійці німецької марки. Помічений у Києві електрокар коштує понад 100 тисяч євро.

В Україні з'явився новий Mercedes-Benz EQS SUV. Один із перших таких електрокросоверів сфотографували у Києві. Знімки з'явилися на сторінці topcars_u.a у Instagram.

Кросовер здатний проїхати 613 км без підзарядки Фото: Topcars UA

Новий Mercedes EQS є електричною альтернативою моделі GLS. Його позиціонують як флагманський електрокросовер марки. Ціна Mercedes EQS в Україні стартує з 96 851 євро (3 884 364 грн), а топова версія EQS 580, як на фото, коштуватиме мінімум 117 823 євро (4 725 480 грн).

Електромобіль Mercedes EQS досягає 5130 мм завдовжки при колісній базі 3200 мм. Він відрізняється обтічний дизайн з похилим дахом і висувними дверними ручками.

На передній панелі встановлено великий трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

У салоні на всю передню панель розтягнуто великий трисекційний дисплей. Кросовер Mercedes EQS пропонують у версіях на 5 та 7 місць. Електрокар має сканер відбитків пальців і може таким чином розпізнавати власника. Нещодавно в лінійці з'явилася розкішна версія моделі від Maybach.

Новий Mercedes EQS 580 оснащений двома двигунами загальною потужністю 544 к. с. та батареєю ємністю 107,8 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 4,6 с і розвиває 210 км/год, а його запас ходу становить 613 км. Електромобіль оснащений пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.

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