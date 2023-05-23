Преміум для сім'ї: опубліковано фото найбільшого кросовера Lexus

Новий Lexus TX – розкішний аналог Toyota Grand Highlander. Великий кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

З'явилися нові офіційні фотографії Lexus TX. Великий сімейний кросовер преміум-класу дебютує 8 червня. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

На знімках знято салон Lexus TX 2024. Усередині встановлені шість окремих сидінь (також у лінійці буде і семимісна версія), а ще можна розглянути дверні карти та динаміки аудіосистеми Mark Levinson. В обробці використана дорога шкіра.

Кросовер запропонують у версіях на 6 та 7 місць Фото: Lexus

Передню панель на фото не показали, але очікується, що кросовер Lexus TX 2024 отримає віртуальний щиток приладів та великий тачскрін. Комплектація включатиме камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електроприводи передніх сидінь та двері багажника.

Нагадаємо, новий Lexus TX – найбільший кросовер японської марки. Модель стане більш розкішною версією 5,1-метрового Toyota Grand Highlander та прийде на зміну Lexus RX L.

В обробці салону використано шкіру Фото: Lexus

Кросовер Lexus запропонують у трьох версіях: 2,4-літровий 275-сильний TX350, 367-сильний гібридний TX500h і плагін-гібридний TX550h+ (її віддача невідома). Очікуються версії з переднім та повним приводом.

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