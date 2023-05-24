Новий суперкар Mercedes помітили на дорогах до презентації (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT збереже знайомий дизайн, але стане елегантнішим на вигляд. Купе продовжать оснащувати 4,0-літровими бензиновими V8 твін-турбо.

У Німеччині сфотографували новий Mercedes-AMG GT другого покоління. Суперкар проходить випробування на автодромі Нюрбургрінг і на дорогах на його околицях і буде презентовано до кінця цього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар порідниться з Mercedes-AMG SL Фото: carscoops.com

Суперкар Mercedes-AMG GT 2024 частково прикритий камуфляжем, хоча деталі його дизайну можна розглянути. Він зберігає знайомий силует з довгим капотом і зрушеним назад салоном, але став елегантнішим на вигляд.

Автомобіль дуже нагадує споріднений кабріолет Mercedes-AMG SL, з яким ділить платформу (по суті він стане купе на базі SL). Як і у побратима, у нього величезна "паща" решітки радіатора та розкосі фари.

Очікується, що салон Mercedes-AMG GT 2024 також виконають у стилістиці SL. За прикладом кабріолету купе стане чотиримісним.

Купе стало елегантніше на вигляд Фото: carscoops.com

У Mercedes-AMG SL запозичать і 4,0-літровий V8 твін-турбо — зі старту цей двигун запропонують у версіях на 476 і 585 к. с. Пізніше також мають з'явитися потужніші модифікації, причому серед них будуть і гібриди.

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