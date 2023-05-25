Старий 56-річний Ford пішов із молотка за ціною нового Rolls-Royce (фото)

Всього випустили лише 33 Ford Mustang Shelby GT350 із 446-сильним компресорним двигуном. Спортивна модель здатна розвинути швидкість понад 240 км/год.

У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1967 року. За спортивне купе віддали чималі 632 500 доларів — як новий Rolls-Royce Phantom. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Усього випущено лише 33 компресорних Shelby GT350 1967 року Фото: Mecum

Урожай Ford Mustang, як правило, відносяться до дешевої класики і більшість з них досить доступні. Виняток становлять лімітовані спортивні версії і цей Shelby GT350 відноситься до таких Ford Mustang.

Спорткар здатний розвинути 240 км/год Фото: Mecum

Доробкою авто займався знаменитий техаський гонщик та конструктор Керрол Шелбі. Shelby Mustang випускали лімітованими серіями — так Shelby GT350 1967 розійшовся накладом у 1175 екземплярів.

Завдяки компресору потужність двигуна зросла до 446 к. с. Фото: Mecum

Однак лише 33 автомобілі отримали компресорний двигун. Встановлення механічного нагнітача підвищило потужність 4,7-літрового V8 з 306 до 446 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займав трохи більше 5 с, а максимальна швидкість перевищила 240 км/год.

Ford Mustang Shelby GT350 оснащений дисковими гальмами спереду, а його кермо оброблено шкірою. Спорткар пройшов реставрацію тривалістю 2000 годин та збережено оригінальну документацію на авто.

Ford Mustang пройшов тривалу реставрацію Фото: Mecum

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продали за мільйон доларів іржавий Dodge Challenger 1970 року.

Також ми писали, що гоночний Mercedes 190 пішов з молотка майже за 500 тис. доларів.