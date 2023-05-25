General Motors показали незвичайного електричного конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото)

Електромобіль Baojun Yep сягає менше 3,5 м завдовжки і важить лише тонну. Він має багате оснащення і пристойний запас ходу 303 км.

У Китаї офіційно презентували новий Baojun Yep. Компактний електричний позашляховик надходить у продаж за ціною від 79 800 юанів ($11 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Автомобіль сягає всього 3385 мм у довжину Фото: General Motors

Електромобіль Baojun Yep створений фахівцями General Motors, адже саме цей концерн має китайську марку. Низку її моделей вже продаються за межами Китаю, тому позашляховик має шанс з'явитися і в інших країнах.

До дверей багажника кріпиться екран Фото: General Motors

Новий Baojun Yep – мініатюрний позашляховик із класичним двооб'ємним дизайном. У нього вертикальні стійки даху та короткі звиси кузова. Поряд зі стандартною версією запропонований ретроваріант з великою кількістю хрому в обробці. Ще однією "фішкою" моделі є опційний дисплей на дверях багажника — за допомогою екрана можна передавати повідомлення водіям інших автомобілів.

За габаритами чотиримісний позашляховик можна порівняти із Suzuki Jimny. Об'єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 715 л, також є 35-літровий передній відсік.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: General Motors

Розміри Baojun Yep 2023:

довжина – 3385 мм;

ширина – 1685 мм;

висота – 1721 мм;

колісна база – 2110 мм.

Хоча модель бюджетна, в салоні на передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї, а базова комплектація містить підігрів сидінь і камеру заднього виду. У топовій версії за $12 700 є камери кругового огляду, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.

Зі складеними задніми сидіннями виходить 715-літровий багажник Фото: General Motors

Новий Baojun Yep дебютував у 68-сильній задньопривідній версії, але пізніше з'явиться і потужніший варіант з повним приводом. Позашляховик вагою 1006 кг може розвинути 100 км/год.

Запас ходу електрокара складає 303 км. Фото: General Motors

Електромобіль Baojun Yep оснащений батареєю на 28,1 кВт∙год, а його запас ходу становить 303 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за 35 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Baojun Yep незабаром отримає версію в кузові "пікап".

Також ми писали, що Suzuki Jimny отримав кілька яскравих модифікацій.