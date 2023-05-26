Mercedes готує інноваційних конкурентів Tesla Model 3 та Model Y

Mercedes-Benz CLA та GLC стануть електромобілями. Розробники обіцяють інноваційну аеродинаміку авто й великий запас ходу.

У 2024 році модельну лінійку Mercedes-Benz поповнять два нові електромобілі. Про це розповів генеральний директор представництва концерну в США Дімітріс Псілакіс на зустрічі з північноамериканськими дилерами Mercedes, повідомляє Electrek.

Електромобілі Mercedes-Benz кинуть виклик моделям Tesla. Електричний Mercedes CLA стане конкурентом Tesla Model 3.

Седан мають представити восени. Він буде більшим за бензиновий CLA і обтічнішим.

Саме інноваційна аеродинаміка (як у Mercedes EQXX ) стане головною особливістю електрокара. Вона дозволить досягти запасу ходу в 640 км. Салон буде виконаний на кшталт сучасних електрокарів марки — з великим трисекційним дисплеєм на передній панелі.

Другою моделлю стане електрокросовер Mercedes GLC. Наступник моделі EQC кине виклик Tesla Model Y. Його запас ходу буде помітно більшим, ніж у попередника, і складе не менш ніж 480 км. Як і CLA, кросовер стане обтічнішим.

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