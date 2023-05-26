Новий формат класики: культовий Jaguar E-Type повернули у виробництво (фото)

Сучасний Jaguar E-Type на вигляд нічим не відрізняється від класичних моделей 60-х років. Спорткар запропонований у бензиновій та електричній версіях.

Легендарний Jaguar E-Type отримав друге життя. Британський спорткар осучаснили та планують випускати малими партіями на замовлення. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

На вигляд спорткар нічим не відрізняється від класичної моделі Фото: InsideEVs

Незвичайний тюнінг Jaguar E-Type виконала компанія ECD Automotive Design із Флориди. Американські майстри реставрують спорткари та роблять їх сучаснішими.

Щороку збиратимуть по 100 авто Фото: InsideEVs

Візуально новий Jaguar E-Type нічим не відрізняється від класичної моделі – хіба що шини в нього сучасніші. Салон перетягнутий дорожчою шкірою, проте нове обладнання там не з'явилося.

Модель доступна в бензиновій та електричній версіях Фото: InsideEVs

А ось у моторному відсіку Jaguar E-Type – оновлення. Спорткар запропонують у двох різних версіях. Бензиновий варіант отримав 6,2-літровий V8 LT1 потужністю 450 к. с. від Chevrolet Corvette.

Друга модифікація також 450-сильна, але електрична. Силову установку для неї взяли у Tesla Model 3 Performance. Електрокар також став донором батареї – акумулятори розмістили під довгим капотом E-Type та на місці паливного бака.

Салон перетягнутий дорогою шкірою Фото: InsideEVs

Характеристики електромобіля Jaguar не вказані, але відомо, що Tesla Model 3 з такою силовою установкою розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди та розвиває 262 км/год, а її запас ходу становить 518 км.

Новий Jaguar E-Type не буде дешевим — ціна стартує з $289 995. Щороку планують випускати по 100 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічний тюнінг Jaguar та інших британських авто виконує компанія Lunaz, співвласником якої є Девід Бекхем.

Також ми писали, що на аукціоні продали останній Jaguar E-Type.