В Італії помітили найрідкісніший Ferrari вартістю $2,15 мільйона (відео)

У 1981 році був побудований унікальний Ferrari 512 BB LM з обтічним кузовом та круглими фарами спереду. Цей болід регулярно обслуговувався та в наші дні він зберіг чудовий стан.

На віллі д'Есте помітили один з найрідкісніших перегонових болідів у світі — Ferrari 512 BB LM 1981 випуску. Автомобіль відрізняється унікальним кузовом. Відео опублікували на YouTube-каналі HU3RAUM.

У 1978 році Ferrari представили перші перегонові боліди 512 BB LM. Вони брали участь у перегонах "24 години Ле-Мана". У змаганнях брали участь чотири автомобілі, але всі вони не змогли фінішувати через механічні проблеми.

Пізніше Ferrari доопрацювали модель, оснастивши її інжекторною системою подачі палива замість карбюраторів. Також автомобіль отримав новий кузов з фіксованими фарами.

З кожним роком модель ставала все швидше та ефективніше. У 1981 році був побудований унікальний Ferrari 512 BB LM з обтічним кузовом та круглими фарами спереду.

Цей Ferrari 512 BB LM дуже відрізнявся від інших болідів. Фото: Скриншот

Цей Ferrari 512 BB LM дебютував у квітні 1981 року на 1000-кілометрових перегонах у Монці. Там він посів перше місце у своєму класі. На 24-годинних перегонах у Ле-Мані болід зійшов з дистанції через механічну поломку.

Навіть через 42 роки автомобіль має відмінний стан. Його регулярно обслуговували під пильним наглядом інженерів Ferrari. У 2021 році болід було продано на аукціоні за 2,15 млн доларів.

Ferrari 512 BB LM оснащується 5,0-літровим дванадцятициліндровим двигуном потужністю 550 к.с. Автомобіль важив лише 1400 кг, що дозволяло розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили суперкар Ferrari F40 1990 року, який належав чотириразовому чемпіону "Формули-1" Алену Просту.