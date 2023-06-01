В Україну привезли недорогі комерційні електромобілі від General Motors (фото)

Вантажні електромобілі Wuling G100P запропоновані у кількох варіантах кузова. Вони розвивають 90 км/год та можуть проїхати від 250 до 300 км без підзарядки.

В Україні з'явились електромобілі Wuling G100P. Комерційні моделі показали у Києві на виставці Com Auto Trans. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Електромобіль отримав 82-сильний мотор Фото: autocentre.ua

Бренд Wuling створений концернами General Motors та SAIC. У нього дуже широка електрична лінійка, а найвідомішою моделлю є бюджетний легковий електрокар Wuling HongGuang Mini EV.

Модель запропонована у кількох версіях Фото: autocentre.ua

Електромобіль Wuling G100P — недорога комерційна модель вартістю від 1035000 гривень. У авто стриманий гранений дизайн. В Україну привезли фургон, бортову вантажівку та рефрижератор.

Електродвигун потужністю 82 к. с. (60 кВт) дозволяє Wuling G100P розвивати швидкість до 90 км/год. Електрокар досить легкий навіть рефрижератор важить 1670 кг.

Запас ходу електромобіля становить 250-300 км Фото: autocentre.ua

Літій-залізо-фосфатний акумулятор для Wuling G100P поставляє CATL. Її ємність – 42 кВт∙год, а запас ходу складає від 245 до 300 км, залежно від версії. Розробники стверджують, що ресурс батареї становить 15 років.

Раніше Фокус повідомляв, що на виставці Com Auto Trans показали український комерційний електромобіль "Карпати". Його готуються випускати у місті Стрий.

Також ми писали, що на цій виставці презентували новий електромобіль "ЛуАЗ".