В Україні створили недорогий електричний позашляховик для ЗСУ (фото)

Електромобіль Eleek важить лише 240 кг і здатний проїхати 150 км без підзарядки. Вартість позашляховика становитиме близько 10 000 доларів.

Український виробник електробайків Eleek показав свою нову розробку – легкий електричний баггі. Прототип презентували на виставці Com Auto Trans у Києві, повідомляє "Автоцентр".

Позашляховик важить лише 240 кг Фото: autocentre.ua

Двомісний український електрокар призначений насамперед для потреб ЗСУ. Eleek вже постачають електробайки захисникам України, а тепер мають намір випускати більш серйозну техніку. Вартість серійної моделі становитиме близько 10 000 доларів.

Вартість авто складе 10 000 доларів Фото: autocentre.ua

Український позашляховик Eleek підходить для безшумного пересування за умов бойових дій. Крім того передбачені висувні кріплення для нош, тобто баггі може перевозити поранених.

Електромобіль Eleek із пластиковим кузовом важить лише 240 кг, тому двох невеликих моторів на задній осі загальною потужністю 16 к. с. (12 кВт) йому достатньо, щоб розігнатися до 55 км/год.

Знімна батарея може служити павербанком Фото: autocentre.ua

Акумуляторна батарея ємністю 9 кВт∙год забезпечує запас ходу 150 км. Зарядити її можна за 3 години. До того ж, вона виконана швидкознімною і її можна використовувати як павербанк – підключати різні електроприлади.

Раніше Фокус повідомляв, що на виставці Com Auto Trans також представили українську електричну вантажівку "Карпати".

Також ми писали, що там відбулася презентація електричного пікапа LUAZ.