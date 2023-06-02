Обслуговування за $14 000: вартість ремонту суперкара Ferrari шокувала власника

За два місяці механік виявив велику кількість проблем у Ferrari 430 Scuderia. Тільки за регулярне обслуговування власникові довелося заплатити $1400.

Власник Ferrari 430 Scuderia розповів про витрати на ремонт суперкара. Перше обслуговування авто після покупки коштувало йому $14 000. Про це повідомили на сайті Motor1.

Британець, на ім'я Джеймс купив свій Ferrari 430 Scuderia на вторинному ринку. Він віддав суперкару механіку перед Різдвом, щоб провести первинне обслуговування.

Через місяць Джеймс отримав електронний лист з докладним описом усіх проблем. У автомобіля був виявлений витік охолодної рідини, проблема з кріпленням дверей, незакріплені задні ліхтарі та відсутність вставки дверних клямок.

У Ferrari 430 Scuderia виявили безліч проблем після покупки Фото: Скриншот

Ще через місяць були виявлені й інші проблеми. Серед них механік помітив несправний термостат та проблеми з кришкою розподільного валу.

За заміну повітряного фільтра, поліклінового ременя, моторної оливи та масляного фільтра, оливи в коробці передач та батарейок у ключі довелося заплатити $1400. Механік також звернув увагу на зношені гальма та шини.

У результаті вартість всіх робіт обійшлася власнику в $14 000. Британець заявив, що хоч це і дуже дорого, але цей суперкар приносить набагато більше задоволення.

Раніше Фокус писав, що власник Ferrari розповів про витрати на ремонт суперкара.