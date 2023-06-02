Новий Volkswagen Golf показали до прем'єри: це остання бензинова версія моделі (фото)

Volkswagen Golf 8 пройде останнє оновлення перед зміною поколінь. Наступна генерація моделі вже буде повністю електричною.

У Німеччині сфотографували новий Volkswagen Golf. Оновлений хетчбек проходить випробування та буде презентований до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

У хетчбека змінено передню частину Фото: Motor1.com

Тестові прототипи Volkswagen Golf 2024 практично не прикриті камуфляжем, що дозволяє розглянути їх дизайн. У хетчбека тонші матричні фари, збільшений передній повітрозабірник і замінені ліхтарі.

Позаду освіжені ліхтарі Фото: Motor1.com

У салоні Volkswagen Golf 8 привертає увагу величезний тачскрин мультимедійної системи. Крім того, сенсорні кнопки клімату замінені на звичайні – раніше їх критикували клієнти Volkswagen.

Лючок зарядного гнізда в передньому крилі вказує, що перед нами — гібрид Volkswagen Golf 8, що заряджається. Очікується, що він збереже силову установку з 1,4-літровою турбочетвіркою і електромотором. Також у лінійці залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л та 2,0-літрові турбодизелі.

У салоні встановлений великий дисплей

Новий Volkswagen Golf 2024 стане останньою версією моделі із двигунами внутрішнього згоряння. Дев'яте покоління хетчбека стане електричним.

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