Класика на новий лад: культовий Citroen 2CV повернули у виробництво (фото, відео)

Електромобіль Citroen 2CV оснащений 20-сильним двигуном і здатний проїхати до 205 км без підзарядки. На вибір запропонують стандартну чотиримісну модель та фургон.

Знаменитий Citroen 2CV повертається на ринок у новому форматі. Культове бюджетне авто переробили на електромобіль і готуються випускати малими партіями. Про це йдеться у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Запас ходу електрокара становить від 97 до 205 км Фото: скриншот / YouTube

Електромобіль Citroen 2CV AK (так назвали модель) побудувала британська компанія 2CV Shop, яка займається реставрацією автомобілів цієї моделі. Машини відновлюють та замінюють бензиновий мотор електричним.

На вибір запропонують дві версії моделі Фото: скриншот / YouTube

Візуально електрокар Citroen 2CV нічим не відрізняється від стандартної моделі. У нього навіть фари звичайні галогенні, а не світлодіодні. Спочатку запропонували фургон Citroen 2CV, але потім з'явиться і стандартна чотиридверна модель.

Під капотом Citroen 2CV AK встановлений електродвигун на 20 к. с. Це небагато, але у бензинової моделі потужність була не більшою. Цікаво, що вдалося зберегти 4-ступінчасту механічну КПП.

На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 10 та 20 кВт∙год: запас ходу становить 97 та 205 км відповідно. Зарядити електромобіль Citroen 2CV можна за 3-4 години.

Раніше Фокус повідомляв, що у сучасного Citroen Berlingo з'явилася версія у стилі 2CV.

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