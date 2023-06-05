Найдоступніший Kia повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Kia Picanto стане агресивнішим на вигляд і буде схожим на електрокари марки. У салоні вперше з'явиться цифровий щиток приладів.

В інтернет потрапили перші фото нового Kia Picanto 2024. Компактний хетчбек пройде фейсліфтинг і буде представлений у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Carexpert.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова

Для Kia Picanto цього покоління це буде вже друге оновлення. Зовнішній вигляд хетчбека змінили на кшталт флагманського електрокросовера Kia EV9.

У Kia Picanto 2024 повністю змінено передню частину. Нові Т-подібні фари з'єднані діодною вставкою, що світиться, а бампер став масивнішим і отримав лакований декор. Ліхтарі хетчбека розтягнуті на всю ширину кузова. На фото потрапив спортивний варіант GT-Line із обважуванням та 15-дюймовими литими дисками.

Головне нововведення в салоні Kia Picanto 202 — цифровий щиток приладів, який запропонують у дорожчих версіях моделі. Крім того, замінено важіль механічної КПП.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів

Очікується, що новий Kia Picanto збереже двигун попередника. Його оснащуватимуть 1,2-літровою атмосферною бензиновою четвіркою потужністю 85 к. с. та 1,0-літровим трициліндровим турбомотором на 100 к. с. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну та роботизовану КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia готує компактний електрокросовер із запасом ходу понад 400 км.

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