Електрокросовер Volvo XC40 Recharge розчарував експертів своєю керованістю (відео)

Електрокросовер Volvo XC40 Recharge пройшов лосиний тест та тест на слалом. Автомобіль показав посередні результати у цих випробуваннях на керованість.

Експерти перевірили керованість електрокросовера Volvo XC40 Recharge у двох складних тестах на керованість. Результати не виправдали очікувань експертів. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Volvo XC40 Recharge Twin оснащений двома електромоторами потужністю 408 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Автомобілі взули в шини Pirelli PZero Elect розмірністю 235/45 R20 спереду та 255/40 R20 ззаду. Вони чудово підходять для електромобілів.

Спочатку Volvo XC40 Recharge пройшов тест на слалом. Електричний кросовер проїхав смугу перешкод за 24,1 секунди, що є непоганим результатом для свого класу. Модель виявилася швидшою за Mercedes-Benz C300e та Renault Megane E-Tech.

Пізніше електрокросовер випробували у лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Спочатку водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 78 км/год, але електрокросовер збив кілька конусів. Найкращий результат авто показало на швидкості 72 км/год.

Експерти заявили, що Volvo XC40 Recharge має непередбачувану керованість. Електрокросовер складно контролювати на швидкості понад 75 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість хетчбека Ford Focus четвертого покоління у двох складних тестах.