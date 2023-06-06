Старий американський пікап завівся після півстолітнього простою просто неба (відео)

Studebaker M5 проіржавів, його скла вибиті, а внутрішнє оздоблення згнило. Проте двигун пікапа вдалося пожвавити після нескладних маніпуляцій.

У США виявили занедбаним рідкісний пікап Studebaker M5 1946 року. Автомобіль простояв у лісі з початку 70-х років. Знахідці присвятили відео на Youtube каналі Jennings Motor Sports.

Оздоблення салону пікапа згнило Фото: скриншот / YouTube

Півстоліття просто неба дали про себе знати. Studebaker M5 покритий іржею, його скла та фари вибиті. У салоні згнило оздоблення сидіння, а підлога буквально покрита килимом із сухого листя. Втім, як не дивно, усі кузовні панелі на місці.

Двигун Studebaker M5 вдалося оживити Фото: скриншот / YouTube

Шестициліндровий двигун Studebaker M5 також проіржавів і забитий брудом, а деякі деталі на зразок повітряного фільтра відсутні. Проте його вдалося оживити.

Мотор розібрали та прочистили, залили мастило, додали паливо та подали живлення до системи запалення. Після нескладних маніпуляцій шістка заробила. Це вселило оптимізм у блогерів, і вони вирішили відновити пікап Studebaker M5 до оригінального стану.

Studebaker M5 – одна із моделей М-серії, яку випускали з 1939 по 1952 роки. Пікап вантажопідйомністю 500 кг оснащували 2,8-літровою рядною шісткою потужністю 80 к. с.

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