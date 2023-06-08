Рідкісний заряджений Ford Mustang понад 40 років простояв занедбаним у гаражі (фото, відео)

Усього випущено лише 2048 Shelby GT500 1967 року. Заряджений Ford Mustang оснащували 7,0-літровим V8 потужністю 355 к. с.

У США у старому гаражі знайшли раритетний Ford Mustang Shelby GT500 1967 року. Автомобіль не виїжджав на дороги понад чотири десятиліття. Відео про знахідку опублікував на Youtube блогер Денніс Коллінз.

Автомобіль відправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Історію Shelby GT500 вдалося дізнатися. На початку 80-х власник віддав авто своєму 17-річному синові. Той експлуатував авто дуже активно і одного разу спробував відірватися від поліції та розігнався до 257 км/год. А у 1982 році хлопець просто взірвав 7,0-літровий двигун Ford Mustang.

Всього випущено 2048 Shelby GT500 1967 року Фото: скриншот / YouTube

Після цього Shelby GT500 1967 не стали ремонтувати, а поставили в гараж і забули про нього. Пізніше з авто зняли коробку передач.

Лише сьогодні рідкісний Ford Mustang виявили. Він у напіврозібраному вигляді, але загалом непогано зберігся. Йому знайшли новий мотор та відправили на реставрацію.

Ford Mustang Shelby дуже цінується колекціонерами і їхня ціна перевищує 100 000 доларів, а деякі екземпляри коштують 500-600 тис. доларів. 1967 року випущено лише 2048 таких авто. Тюнінг Ford Mustang від Shelby включав установку 7,0-літрового 355-сильного V8, доробку ходової та гальм. Спорткар розганявся до 100 км/год за 6,2 с.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний британський спорткар простояв у гаражі 40 років і легко завівся.

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