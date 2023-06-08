Дешевше за Camry: ціна Tesla Model 3 впала до рекордно низького рівня

За рік ціна базової Tesla Model 3 знизилася вдвічі. Цьому сприяли знижки від виробника та субсидії.

Tesla продовжує знижувати вартість своїх моделей. Нова Tesla Model 3 подешевшала до 25 240 доларів у базовій версії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Настільки низька ціна Tesla Model 3 встановлена в Каліфорнії. Там електрокар виявився дешевшим від популярного бензинового седана Toyota Camry, який коштує від 26 320 доларів.

Слід зазначити, що седан Tesla Model 3 подешевшав не лише завдяки знижкам від виробника. У Tesla знизили стартову ціну до $40 240, але електрокар підпадає під федеральний податковий кредит у розмірі 7500 доларів, встановлений урядом США. На додаток, ще одну субсидію в розмірі $7500 надає штат Каліфорнія.

Нагадаємо, що базовий електромобіль Tesla Model 3 Standard Range RWD оснащений 279-сильним двигуном на задній осі та батареєю на 57,5 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 6,1 с і розвиває 225 км/год, а його запас ходу становить 437 км.

Примітно, що влітку 2022 року ціна Tesla Model 3 Standard Range RWD становила 57 990 доларів, проте останніми місяцями її поступово почали знижувати. Отже, за рік електромобіль подешевшав удвічі.

До речі, невдовзі електрокар Tesla Model 3 пройде оновлення — седан уже встигли розсекретити.

Також Фокус писав, що в Україні з'явилися дешеві електрокросовери Chevrolet.