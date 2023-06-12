У Китаї представили недорогий електромобіль із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Новий Neta S отримав велику батарею на 117 кВт∙год і відрізняється добре проробленою аеродинамікою. В салоні електромобіля встановили одразу три дисплеї на передній панелі.

Електромобіль Neta S від корпорації Hozon отримав нову "дальнобійну" версію. Вона здатна проїхати понад 1000 км без підзарядки. Перші фото седана з'явилися на сайті CarNewsChina.

Якщо точніше, заявлений запас ходу топового Neta S становить 1075 км. Його забезпечує нова батарея від CATL ємністю 117 кВт∙год.

Коефіцієнт лобового опору Neta S досягає 0,21 Фото: CarNewsChina

До того ж у Hozon Neta S відносно невелике енергоспоживання. У нього не найпотужніший 272-сильний двигун на передній осі. Маса авто становить 1965 кг, із яких 588 кг припадають на батарею.

Седан Neta S відрізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", тоненькими діодними фарами та аркоподібним дахом. Кришка багажника увінчана спойлером, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Автомобіль має хорошу аеродинаміку з низьким (0,21) коефіцієнтом лобового опору.

Седан оснащений 272-сильним двигуном Фото: CarNewsChina

Розміри Neta S 2023:

довжина — 4980 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1450 мм;

колісна база — 2980 мм.

На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: CarNewsChina

У салоні на передній панелі встановлені три дисплеї: віртуальний щиток приладів, портретний мультимедіа тачскрин і окремий екран для переднього пасажира. Оснащення включає 1216-ватну акустику з 21 динаміком. Ціну Neta S поки не оголосили, але відомо, що вона становитиме близько 50 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Neta випустили недорогий електричний спорткар. Він розганяється до 100 км/год за 3 с.

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