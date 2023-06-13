В Україні з'явився ексклюзивний лімітований мотоцикл Ducati за 130 000 євро (фото)

Усього випущено лише 500 Ducati Panigale Superleggera V4 і свого часу це був найдорожчий мотоцикл у світі. Спортбайк виконаний з карбону та оснащений 230-сильним двигуном.

В Україну привезли раритетний Ducati Panigale Superleggera V4. Спортбайк є одним із найексклюзивніших мотоциклів у світі. Про це пише сайт ТопЖир.

Всього випустили лише 500 Ducati Panigale Superleggera V4

Мотоцикл Ducati Panigale Superleggera V4 2020 року – лімітована модель, випущена накладом у 500 екземплярів. Новим такий байк коштував 100 000 доларів і був найдорожчим новим мотоциклом у світі, доки не з'явився ексклюзивний Aston Martin AMB 001. Втім, сьогодні ціни на рідкісну модель зросли і саме цей мотоцикл (він 14-й у серії) коштував 130 000 євро.

Спортбайк виконаний з карбону та важить всього 156 кг

Як пише ТопЖир, власником Ducati Superleggera V4 став молодий український мільйонер Олександр Слобоженко. У його гаражі є супершвидкісний суперкар Ferrari SF90 Stradale і ще кілька недешевих авто.

Мотоцикл здатний розвинути 299 км/год.

Спортбайк Ducati Panigale Superleggera V4 повністю виконаний із карбону. Його 1,0-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 230 к. с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,9 с та розвивати 299 км/год. Мотоцикл отримав гальма Brembo, амортизатори Ohlins та вихлоп Akrapovic.

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