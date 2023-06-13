У старовинному замку виявили покинутий Lamborghini 70-х: авто відразу завелося (відео)

Всього випустили лише 1227 туристичних купе Lamborghini Espada. Це перша чотиримісна модель в історії італійської марки.

У Великій Британії знайшли Lamborghini Espada 1971 року. Раритетне туристичне купе 18 років припадало пилом занедбаним у замку XVI століття. Автомобілю присвятили відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Всього випущено лише 1227 Lamborghini Espada Фото: скриншот / YouTube

Lamborghini Espada виявили у селі Ешбі Сент Леджерс у замку, де планувалася Порохова змова 1605 року – спроба підірвати будівлю парламенту в Лондоні та вбити короля Якова І.

Автомобіль належав відомому британському гонщику Рою Джексону-Муру Фото: скриншот / YouTube

Вдалося встановити, що Lamborghini Espada придбав відомий британський гонщик Рой Джексон-Мур, який встановив 70 світових рекордів. Разом зі своєю дівчиною, актрисою та моделлю Грейс Джонс, він здійснив подорож Італією на цьому авто.

З 2005 року Lamborghini Espada не виїжджав на дороги. Купе вкрите шаром пилу та бруду, а його внутрішнє оздоблення зіпсували миші.

Салон Lamborghini Espada пошкодили миші Фото: скриншот / YouTube

Тим не менш, силовий агрегат добре зберігся, тим більше, що V12 не рідний, а замінений ідентичним мотором. Після нескладних маніпуляцій він легко завівся і Lamborghini Espada поїхав.

Lamborghini Espada – перша чотиримісна модель історії італійської марки. З 1968 по 1978 випустили 1227 таких купе. Купе оснащували 4,0-літровим V12 потужністю 325-350 к. с. і воно розганялося до 250 км/год. Зараз ціна Lamborghini Espada стартує із $150 000.

Це не перший Lamborghini, виявлений у замку. Нещодавно у маєтку на французькому острові Ла-Рошель знайшли культовий суперкар Lamborghini Countach.

Також Фокус писав, що в Україні виявили покинутий позашляховик Lamborghini 80-х.