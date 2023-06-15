Toyota готує недорогий електричний спорткар незвичайної конструкції: подробиці та фото

Елетичний спорткар Toyota стане наступником знаменитої моделі MR2. Електромобіль отримає механічну КПП та зможе імітувати звук бензинового двигуна.

Спортивну лінійку Toyota поповнить електромобіль Його розробку вже ведуть інженери японської компанії та його спортивного підрозділу Gazoo Racing. Інформацію підтвердив виданню Autocar під час гонки "24 години Ле-Мана" голова ради правління Toyota Акіо Тойода.

Спорткар Toyota стане однією з моделей нового електричного сімейства, які представлять у найближчі кілька років. Акіо Тойода повідомив, що розробка електрокара займе час, тому раніше 2026 року він не з'явиться.

Електромобіль оснастять механічну КПП Фото: Toyota

Електромобіль стане серійною версією концепт-кара Toyota Sports EV 2021 року. Компактний двомісний кабріолет із дахом, що знімається, буде наступником знаменитої Toyota MR2. Модель обіцяє бути недорогою.

Акіо Тойода розкрив і перші подробиці авто. Електромобіль Toyota буде дуже нестандартним, адже отримає механічну КПП із педаллю зчеплення.

До того ж, спеціальна акустична система імітуватиме звук бензинового двигуна. Подібні рішення покликані зробити процес керування авто більш захоплюючим.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota розробляє електромобілі із запасом ходу до 1500 км.

Також ми писали, що у Києві бачили знаменитий британський спорткар із двигуном Toyota.