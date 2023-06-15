На український ринок вийшов перший преміальний кросовер Mazda: характеристики та ціни (фото)

Преміальний кросовер Mazda CX-60 багато оснащений, а його салон оздоблений шкірою вже в базовій версії. Модель пропонують із бензиновими моторами потужністю до 284 к. с.

На український ринок вийшла нова Mazda CX-60. Це перша модель у новій преміальній лінійці японської марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mazda.

Кросовер побудований на новій задньопривідній платформі Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-60 2023 став першою моделлю бренду, побудованою на новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Її використовує і флагман Mazda CX-90, який також з'явиться в Україні.

В Україні модель оснащують бензиновими двигунами потужністю до 284 к. с. Фото: Mazda

Нова Mazda CX-60 досягає 4745 мм завдовжки при колісній базі 2870 мм. У авто довгий капот, фірмова широка решітка радіатора та компактні фари. Стандартними є 20-дюймові диски.

Оскільки Mazda CX-60 2023 – перша преміальна модель марки, її салон вже в базовій версії оброблений шкірою. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів, проекцію на лобове скло та великий 12,3-дюймовий тачскрін. Автомобіль має великий (570-1148 л) багажник.

Салон Mazda CX-60 оброблений шкірою у базовій версії. Фото: Mazda

Нова Mazda CX-60 в Україні запропонована лише у багато оснащених версіях. Початковий варіант Exclusive-Line (від 1 796 400 гривень) отримав доступ без ключа, двозонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, електроприводи сидінь та двері багажника, підігрів усіх крісел та керма, камеру заднього виду, бездротову зарядку для смартфонів.

Більш дорогий варіант Premium-Line (від 2012400 гривень) додає електропривод кермової колонки, вентиляцію сидінь, панорамний дах, камери кругового огляду та аудіосистему Bose. Обов'язковими для всіх Mazda CX-60 2023 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, моніторингу "сліпих" зон та втоми водія.

Об'єм багажника складає 570-1148 л Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-60 в Україні запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (192 к. с.) та 3,3 л турбо (284 к. с.). Більш сильний варіант розганяється до 100 км/год за 6,9 с і розвиває 219 км/год. Обидві версії отримали 8-ступінчастий автомат та повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda готує нове покоління кросовера CX-5. Він буде гібридом.

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