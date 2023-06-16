В інтернеті показали потужний та економічний кросовер від Great Wall для Європи (фото)

Новий Wey Latte оснащений 326-сильною гібридною установкою та повним приводом. Серед витрат палива становитиме менше 6 л на 100 км.

Опубліковано фото нового Wey Latte. Середньорозмірний кросовер від преміального підрозділу концерну Great Wall надійде у виробництво до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер оснастять 326-сильною гібридною установкою Фото: autohome.com.cn

Передсерійний концепт-кар Wey Latte презентували ще в 2021 році, але запуск моделі у серію дещо затягнувся. Модель буде націлена на експорт — бренд Wey вже вийшов на європейський ринок і представив там кілька моделей, які успішно пройшли краш-тести.

На шляху від концепту до серійної моделі 4,7-метровий кросовер Great Wall серйозно змінився зовні і набув рис стилю більшого Wey Mocha. У авто повністю нова передня частина з тоненькими "двоповерховими" фарами та ліхтарями на всю ширину кузова.

Салон концепт-кара Wey Latte Фото: autohome.com.cn

Салон серійного Wey Latte не показали. У концепт-кара всередині встановили тоненький екран віртуального щитка приладів та великий тачскрин.

Кросовер Great Wall Wey Latte отримає повний привід та 326-сильну гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами. Він зможе проїхати близько 100 км на електротязі, а витрата палива становитиме менше 6 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Great Wall показали брутальний гібридний позашляховик.

Також ми писали, що Great Wall готують недорогого конкурента Toyota Land Cruiser.