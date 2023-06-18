Новий флагман: Renault презентували недорогого конкурента BMW X4 (фото, відео)

Renault Rafale – новий купе-кросовер з динамічним дизайном. Модель запропонують виключно у потужних гібридних версіях.

На авіасалоні в Ле Бурже поряд із новими моделями літаків презентували і купе-кросовер Renault Rafale. Флагманська модель французького бренду надійде у продаж із весни 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

У кросовера стрімкий дизайн з похилим дахом Фото: Renault

Місце для презентації Renault Rafale 2024 обрали не дарма. Купе-кросовер назвали на честь рекордного літака Caudron-Renault Rafale, що розігнався 1934 року до 445 км/год. Модель стане більш доступним конкурентом BMW X4, Mercedes GLE Coupe та Infiniti QX55.

Модель запропонують виключно у гібридних версіях Фото: Renault

Новий Renault Rafale відрізняється стрімким силуетом із купеподібним дахом та загостреною задньою частиною. Передня частина виконана в новому фірмовому стилі з широкою решіткою радіатора та вигнутими вертикальними ходовими вогнями.

У салоні встановлено великий тачскрин портретного формату Фото: Renault

Кросовер Renault є близьким родичем моделей Austral та Espace. Автомобіль досягає 4,71 м завдовжки і 1,86 м завширшки при колісній базі 2,74 м.

Спорідненість із побратимами помітна в салоні Renault Rafale 2024. У авто плескате кермо, віртуальна панель приладів і 12-дюймовий портретний тачскрин, а також дані проєктуються на лобове скло. Об'єм багажника складає 530 л.

Кросовер Renault Rafale дебютує в передньопривідній версії з 200-сильною гібридною установкою, що складається з 1,2-літрової турбочетвірки та двох електромоторів. Пізніше з'явиться 300-сильний гібрид, що заряджається, з повним приводом — це буде найшвидший серійний Renault.

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