Китайці представили електричний клон Mini за 12 600 доларів (фото)

Бюджетний електромобіль JAC Yiwei 3 оснащений електродвигуном потужністю 95 або 136 к.с. Вартість авто становить від 12 600 до 17 900 доларів.

У Китаї надійшов у продаж бюджетний електромобіль JAC Yiwei 3. Топова версія зможе проїхати до 600 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

JAC Yiwei 3 отримав мінімалістичний дизайн з круглими передніми фарами. Спереду немає решітки радіатора, а на бампері розміщений невеликий повітрозабірник.

Спереду розміщені круглі фари Фото: DongCheDi

Електричний хетчбек також відрізняється двоколірним корпусом та прихованими дверними ручками. Новинку можна замовити у білому, бежевому, сірому, зеленому або фіолетовому кольорах.

JAC Yiwei 3 доступний з кількома кольорами кузова на вибір Фото: PCAuto

Габарити JAC Yiwei 3:

довжина — 4025 мм;

ширина — 1770 мм;

висота — 1560 мм;

колісна база — 2620 мм.

В інтер'єрі розмістили 6,2-дюймову цифрову панель приладів та інформаційно-розважальний екран діагоналлю 12,8 або 15,6 дюйма. Також усередині є лоток для бездротової зарядки смартфона та кілька відсіків для зберігання речей.

Усередині розмістили кілька великих дисплеїв Фото: DongCheDi

JAC Yiwei 3 пропонує передові системи безпеки, включаючи панорамний огляд на 360 градусів та систему допомоги водієві другого рівня з більш ніж 18 функціями. Топова модель доповнена адаптивним круїз-контролем.

Новинка оснащена електромотором потужністю 95 або 136 к.с. Живлення забезпечує акумуляторна батарея місткістю 41 або 51,5 кВт·год на вибір. Вони дають електромобілю запас ходу 405 і 505 км відповідно, але в майбутньому з'явиться нова версія, здатна проїхати до 600 км на одному заряді.

JAC Yiwei 3 вже доступний для замовлення у Китаї. Вартість електромобіля становить від 89 900 до 127 900 юанів (від 12 600 до 17 900 доларів).

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