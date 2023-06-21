На аукціоні задешево продали суперкар Ferrari суперзірки прем'єр-ліги Англії (фото)

Ferrari F430 Spider пішов з молотка за 68 670 доларів, що не так вже й дорого для цієї моделі. Автомобіль здатний розганятися до сотні всього за 4,1 секунди та розвивати швидкість 311 км/год.

У Великій Британії на аукціоні H&H Classics продали суперкар Ferrari F430 Spider 2006 року. Автомобіль належав ексгравцеві збірної Уельсу з футболу Роббі Севіджу. Про це розповіли на сайті The Sun.

Ferrari F430 Spider пішов з молотка лише за 68 670 доларів. Це на 33 000 доларів менше, ніж передбачалося виручити за це авто.

Роббі Севідж купив цей суперкар у 2006 році, коли грав за "Блекберн Роверс" у Прем'єр-лізі. Так він вирішив відсвяткувати вихід клубу до Кубка УЄФА.

Невдовзі після покупки Ferrari F430 Spider Севідж зламав ногу. Тому він рідко їздив на своєму автомобілі.

Ferrari F430 Spider пофарбований у колір Rosso Corsa Фото: H&H Classics

Пробіг суперкара складає 41 800 км. Він у відмінному стані та регулярно обслуговувався.

Ferrari F430 Spider пофарбований у знаменитий червоний колір Rosso Corsa. Це був лише один з безлічі дорогих автомобілів у колекції Севіджа.

Інтер'єр виконаний у бежевому та червоному кольорах. В обробці присутні алюміній та вуглецеве волокно.

Салон авто виконаний у бежевому та червоному кольорах Фото: H&H Classics

Ferrari F430 Spider оснащений 4,3-літровим двигуном V8 потужністю 490 к.с. і 465 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість становить 311 км/год.

Раніше Фокус писав, що у США на аукціон виставили незвичайний лімузин Ferrari 400i 1981 року.