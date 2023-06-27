"Жук" скасовується: Volkswagen відмовився від розробки нового Beetle

Нове керівництво Volkswagen вирішило не відроджувати Beetle у форматі електромобіля. Компанія зосередиться на більш перспективних проєктах.

Новий Volkswagen Beetle не з'явиться найближчим часом. Про це заявив СЕО Volkswagen Томас Шеффер британському виданню Autocar.

За його словами, Beetle — знакове ім'я для Volkswagen, але потрібно дивитися вперед, а не назад. Хоча нещодавно в Парижі було представлено електричний концепт-кар Volkswagen Beetle, наразі про розробку нового покоління моделі не йдеться.

Концептуальний електромобіль Volkswagen Beetle нещодавно показали в Парижі Фото: скриншот / YouTube

Томас Шефер вважає, що час моделі минув і наразі її відродження не має сенсу з маркетингового погляду. СЕО Volkswagen зазначив, що у концерну вистачає грошей на нові електричні моделі, але їх варто вкладати в більш перспективні проєкти. Як приклад він навів ситуацію в середині 70-х, коли Volkswagen Beetle, що вже став культовим, поступився місцем більш сучасній моделі Golf.

Примітно, що попередник Шеффера Герберт Дісс цілком серйозно розглядав відродження Volkswagen Beetle — про це він заявив на початку 2022 року. Новий "Жук" планували як ретроелектромобіль на платформі МЕВ, яку також використовують електрокари Volkswagen ID.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen різко скоротить свій модельний ряд вже найближчим часом.

Також ми писали, що Volkswagen Golf отримав екстремальну позашляхову версію.